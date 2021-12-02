Афины , , 10:05 — REGNUM Греция подтвердила 6196 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа, сообщила Национальная организация общественного здравоохранения (EODY) вечером 1 декабря.

Греция Xinhuanet.com

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С начала пандемии в Греции было подтверждено 945 095 случаев инфицирования.

Кроме того, за последние 24 часа зарегистрировано 75 смертей, в результате чего общее число жертв пандемии достигло 18 234.

В общей сложности 690 пациентов находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких в больницах. Их средний возраст составляет 64 года, и 79,9% имеют основное заболевание и/или находятся в возрасте 70 лет и старше.