Париж, , 13:57 — REGNUM За последние 24 часа во Франции выявили 31 648 случаев заражения коронавирусом, сообщает Le Parisien.

Вакцинация Иван Шилов © ИА REGNUM

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Число смертей от COVID-19 во Франции продолжает расти. Эпидемия за сутки унесла жизни 23 человек.

Согласно данным министерства здравоохранения Франции, 9381 пациент в настоящее время госпитализирован из-за коронавируса. Среди госпитализированных пациентов 1632 находятся в отделении интенсивной терапии.

Кроме того, 51 912 449 жителей Франции сделали первую инъекцию вакцины против коронавируса (77% от общей численности населения страны), а 50 827 074 человека прошли полную вакцинацию от коронавируса (75,4% от общей численности населения).

С начала кампании ревакцинации, стартовавшей во Франции 27 ноября 2021 года, прививку сделали 7 233 042 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон прошел ревакцинацию от COVID-19 и привился от гриппа.

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