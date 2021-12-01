Женева, Швейцария, , 08:07 — REGNUM За прошедшие семь дней в мире от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались порядка 47,5 тыс. пациентов. Об этом 1 декабря говорится в опубликованном еженедельном эпидемическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

Отмечается, что за период с 22 по 28 ноября число выявленных случаев заражения коронавирусом осталось фактически неизменным по сравнению с неделей ранее и составило около 3,8 млн.

«Вместе с тем число новых смертей за минувшие семь дней уменьшилось на 10% по сравнению с предшествующей неделей, поступили сообщения о 47,5 тыс. умерших», — указывается, в сообщении.

При этом уточняется, что 70% выявленных носителей коронавируса и 61% смертей приходится на Европу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в австралийском штате Новый Южный Уэльс в связи с угрозой распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» значительно увеличили штрафы за нарушение санитарных норм и требований.