Барселона, Испания, , 16:00 — REGNUM Предъявление ковид-паспорта станет обязательным при посещении кафе и ресторанов, а также фитнес-клубов Каталонии (Испания), сообщила 23 ноября журналистам официальный представитель правительства испанского региона Патрисия Плаха.

В спортзале

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Кроме того, ковид-паспорта стали обязательными при посещении домов престарелых. Решение каталонского правительства будет узаконено, когда его одобрит региональный высший суд.

Напомним, до сих пор ковид-паспорта в Каталонии было необходимо предъявлять посетителям ночных развлекательных заведений. В регионе заявляют, что эпидемиологическая ситуация ухудшилась и что нужны новые меры борьбы с COVID-19.

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