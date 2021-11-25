Вашингтон, , 17:48 — REGNUM Увольнение непривитых военнослужащих ВВС США откладывается как минимум на год, сообщает 25 ноября Military Times со ссылкой на заявление заместителя начальника штаба американских ВВС по делам личного состава, генерал-лейтенанта Брайана Келли.

Вакцинация против коронавируса в армии США (сс) Alexandra Singer

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При этом военнослужащие ВВС США, не прошедшие вакцинацию от COVID-19 без официального освобождения, начиная с 29 ноября не получат новых назначений, а также не будут переезжать на новое место службы.

«Данное ограничение будет действовать пока военнослужащие либо не пройдут полную вакцинацию от COVID-19, либо не получат отвод по медицинским или религиозным причинам (освобождение от прививок)», — заявил Келли.

При этом те солдаты и офицеры, которые к 29 ноября документально успеют оформить свой перевод или уже переедут на новое место службы, не попадут под указ.

Указ будет действовать в течение года, предоставив руководству ВВС время для рассмотрения всех обращений на получение отвода от вакцинации, на апелляцию уже отвергнутых обращений и на принятие решение того, что делать с военными, отказывшимися от обязательной вакцинации без веских причин.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 10 тыс. военнослужащих Корпуса морской пехоты США могут уволить из рядов ВС в связи с отсутствием прививки от COVID-19.

Отмечается, что ситуация с Корпусом морской пехоты вызвала тревогу, так как уклонение от прививки означает фактически игнорирование приказа частью военнослужащих. До этого считалось, что американские морпехи отличаются, прежде всего, строжайшей дисциплиной.