Иерусалим, , 09:01 — REGNUM Исследование учёных из Ариэльского университета показало, что специальное излучение может использоваться для сверхбыстрой дезинфекции поверхностей. Об этом пишет газета The Jerusalem Post.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Профессор Моше Эйнат рассказал изданию, что одна из лабораторий при университете специализируются на источниках электромагнитного излучения. Сотрудники этой лаборатории вместе с молекулярным биологом Габи Герлитцем и другими учёными изучили воздействие волн миллиметрового диапазона на вирусы разных типов.

Они обнаружили, что миллиметровые волны эффективно уничтожают полиовирусы и коронавирусы. В настоящее время авторы исследования не видят возможности применения этой технологии для борьбы с вирусами, уже попавшими в организм человека. Однако они рассчитывают на другое применение нового метода.

Учёные предлагают использовать миллиметровые волны для сверхбыстрой дезинфекции поверхностей. При использовании других подобных методов, например ультрафиолетового излучения, требуется до часа для уничтожения вирусов. Тогда как миллиметровые волны уничтожают 99,9% вирусов за две секунды. В будущем авторы исследования сосредоточатся на изучении возможности применения этого метода для дезинфекции воды.