Сеул, , 08:30 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 29 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

Военнослужащий Южной Кореи

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По их словам, коронавирус выявлен у одиннадцати представителей сухопутных войск, одного представителя военно-воздушных сил и одного представителя специального подразделения при министерстве обороны.

Известно, что двенадцать военнослужащих заразились коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19. Общее число случаев так называемого «прорывного инфицирования» коронавирусом после получения двух доз вакцины от COVID-19 в армии увеличилось до 594.

Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 2305.

Как сообщалоИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 3309 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 444 200.

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