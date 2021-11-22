Тирана, , 23:00 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 2008 человек выявили 218 новых случаев заражения коронавирусом, скончались в стране девять пациентов с COVID-19, выздоровели ещё 252. Об этом сообщило вечером 22 ноября министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Тирана MK-CH1

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании было выявлено 196 611 случаев заражения коронавирусом, 185 569 человек излечились, скончались 3049 пациентов с COVID-19.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 7993, из них около половины — 4426 — приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 155 пациентов. Если в соседнем Косово ситуация с коронавирусом стабилизировалась, в Албании число смертей за последний месяц возросло.

Читайте ранее в этом сюжете: В Албании за сутки выявили 502 носителя коронавируса