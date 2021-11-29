Сеул, , 11:29 — REGNUM В связи с ростом числа новых случаев заражения коронавирусом правительство Южной Кореи прекратит дальнейшее ослабление правил социального дистанцирования, а также ускорит темпы ревакцинации населения. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление президента страны Мун Чжэ Ина.

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин Иван Шилов © ИА REGNUM

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Данное заявление он сделал 29 ноября в ходе совещания, посвящённому мерам реагирования на пандемию коронавируса.

«Больничных коек не хватает, так как количество пациентов в тяжёлом и критическом состоянии растёт. Тем не менее, мы не можем вернуться в прошлое, отказавшись от постепенного возвращения к обычной повседневной жизни»», — сказал глава государства.

В конце октября, до смягчения правил социального дистанцирования, число новых случаев заражения коронавирусом составляло около двух тысяч в день, однако на прошлой неделе оно увеличилось до четырёх тысяч.

Мун Чжэ Ин призвал органы здравоохранения не допустить проникновения в страну штамма коронавируса «Омикрон».