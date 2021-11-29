Вашингтон, , 03:41 — REGNUM Выступление в связи с вопросом распространения в стране штамма «Омикрон» запланировал президент США Джозеф Байден. Об этом 28 ноября сообщает пресс-служба Белого дома.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

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Выступление Байдена назначено на 29 ноября. По предварительной информации, администрация Байдена нацелена продолжать призывать население к массовой вакцинации от коронавируса и обеспечивать доступность вакцин по всей стране. Поясняется, что вакцинация рассматривается в качестве «ключевого оружия» против нового штамма коронавируса.

Также уточняется, что представители американской сферы здравоохранения высокого ранга провели телефонный разговор со специалистами из ЮАР, чтобы узнать новейшие данные об штамме «Омикрон».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глав6ный инфекционист США Энтони Фаучи провёл брифинг с участием президента США Байдена по вопросам эффективности существующих вакцин от коронавируса против нового штамма.

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