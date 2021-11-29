Джакарта, , 08:13 — REGNUM Правительство Индонезии ввело ограничения на въезд в страну для иностранных граждан, сообщает Kompas.

Индонезия (сс) Tiomax80

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Иностранным гражданам, которые за последние 14 дней побывали в 11 странах, включая ЮАР, Намибию и Гонконг, не разрешается въезд на территорию Индонезии. В этих 11 странах зарегистрированы случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон».

В список 11 стран вошли ЮАР, Ботсвана, Намибия, Зимбабве, Лесото, Мозамбик, Эсватини, Малави, Ангола, Замбия, Гонконг.

Власти Индонезии также увеличат срок прохождения обязательного карантина для иностранцев и граждан Индонезии, въезжающих в страну. Срок карантина увеличат с 3 до 7 дней.

Новые меры вступают в силу 29 ноября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, полицейские Индонезии задержала 24 человека, подозреваемых в финансировании террористической группировки.

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