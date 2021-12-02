Лима, , 08:54 — REGNUM График комендантского часа будет изменен на Рождество и Новый год, заявил на пресс-конференции 2 декабря министр здравоохранения Эрнандо Севальос. Решение было принято на последнем совете министров с целью предотвращения распространения COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

Как именно будет жить страна в рождественские и новогодние праздники, правительство объявит в ближайшие два дня, сообщает перуанское информагентство La Republica со ссылкой на пресс-конференцию Минздрава

Севальос коснулся также вопросов о новом штамме Омикрон и сообщил, что Перу не планирует пока открывать границы с соседними странами: «другие страны приняли это решение раньше нас». Прибывающие из стран Африки должны помимо сертификата о полной вакцинации предоставлять ПЦР-тест.

Минздрав решил ускорить введение «паспортов здоровья». Работники транспортной и социальной систем, курьеры должны получить документ уже к 10 декабря, а не 15, как планировалось ранее.