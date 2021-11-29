Париж, , 00:57 — REGNUM Восемь предполагаемых случаев заражения «Омикрон"-штаммом были выявлены во Франции. Об этом 28 ноября сообщила пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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Уточняется, что «Омикрон"-штаммом, предположительно, заразились люди, которые в последние две недели совершали поездку в Африку. Все заразившиеся коронавирусом прошли тестирование на другие штаммы, но результат на другие тесты оказался отрицательным.

Для подтверждения заражения «Омикрон"-штаммом нужно будет провести дополнительные исследования, что займёт несколько дней. Властями были предприняты меры для изоляции инфицированных и выявления возможных заражённых лиц из контактной группы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным властей ЮАР, в стране основная часть заболевших COVID-19 за последнее время была инфицирована «Омикрон"-штаммом.

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