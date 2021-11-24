Лондон, , 19:02 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает увеличения числа смертельных исходов заражения коронавирусом в Европе, сообщает 24 ноября издание The Independent.

Директор ВОЗ Тедрос Гебреисус Who.int

По мнению сотрудников ВОЗ, к марту 2022 года общее число смертей от коронавируса в Европе может преодолеть отметку в 2,2 млн.

Стоит отметить, что по данным европейского бюро здравоохранения ООН, общее число жертв пандемии коронавируса в Европе уже составило 1,5 млн.

Кроме того, ежедневное число летальных исходов с конца сентября удвоилось и дошло до 4,2 тыс. смертей в день.

По мнению издания, это вызвано тем, что европейские страны столкнулись с четвёртой волной коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом ряде стран Европы вакцинировано от коронавируса не менее 70% взрослого населения, а в некоторых доля привитых граждан превышает 80%.

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