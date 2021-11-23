Баку, , 10:15 — REGNUM В Азербайджане медики в течение суток 22 ноября выявили 825 случаев заражения коронавирусом по результатам проведения 6199 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

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За время пандемии в республике выявили 573 974 носителя SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 539 494 человека, в том числе 1283 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 27 648 носителей коронавируса.

Всего в стране зафиксировали 7657 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 33 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 1889 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 11 740 тестов. Выздоровевшими медики признали 2537 человек. Скончались 25 пациентов с диагнозом COVID-19.