Вашингтон, , 23:30 — REGNUM Из ЮАР и ещё семи стран юга Африки с 29 ноября будет дополнительно затруднён въезд в США из-за появления в Ботсване штамма коронавируса «Омикрон», передаёт 26 ноября CNN.

Джо Байден U.S. Department of Defence

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»

Эти семь стран — Ботсана, Лесото, Намибия, Зимбабве, Малави, Эсватини и Мозамбик. Комментируя появление нового штамма, американский президент Джо Байден объявил о введении дополнительных ограничений на авиаперелёты из Африки — пока не будет больше информации о вирусе.

Байден «Новые ограничения вступят в силу 29 ноября. В дальнейшем мы продолжим руководствоваться научными данными и рекомендациями моих советников в медицинской сфере».

Читайте ранее в этом сюжете: Байден заявил о необходимости «глобальной вакцинации» от коронавируса