Берлин, , 18:09 — REGNUM Обязательная вакцинация от коронавируса необходима Германии, заявил 30 ноября будущий канцлер страны Олаф Шольц, пишет Bild.

Олаф Шольц (сс) Michael Lucan

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Речь идёт о вакцинации всех жителей Германии. Об этом было сказано на встрече Шольца с главами германских федеральных земель.

С позицией будущего главы правительства не согласен правящий бургомистр Берлина Михаэль Мюллер.

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