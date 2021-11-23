Тегеран, , 06:54 — REGNUM 22 ноября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране увеличилось до 129 053, причем 97 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 97 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние сутки, в результате чего общее число погибших достигло 129 053», — сообщило министерство здравоохранения Ирана. Таким образом, показатель суточной смертности снизился до двухзначного числа впервые с марта 2021 года.

Согласно заявлению, за последние 24 часа было выявлено 5427 новых случаев заражения COVID-19, при этом 840 человек госпитализированы. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 795 060 пациентов из общего числа 6 082 865 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете сообщается, что 3393 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также объявило, что 56 830 741 иранец получили первую дозу вакцины против коронавируса, причем 45 115 003 человека на данный момент получили вторую прививку.