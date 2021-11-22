Вена, , 17:06 — REGNUM Общественная жизнь в Австрии парализована на срок до трех недель из-за стремительного роста заражений коронавирусом. Правительство фиксирует рост радикализации среди противников этих мер. Об этом сообщило немецкое агентство DW 22 ноября.

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Благодаря жесткой изоляции для всех, включая вакцинированных, правительство в Вене хочет взять под контроль четвертую волну пандемии COVID-19. С этого понедельника (22 ноября) населению разрешено покидать свои дома только по уважительной причине. Кроме того, разрешается ходить на работу, делать покупки для повседневных нужд или находиться на открытом воздухе для занятий спортом или прогулок.

Все учреждения, включая сектор досуга и культуры, должны быть закрыты. Только супермаркеты, аптеки, медицинские учреждения, табачные лавки и газетные киоски могут оставаться открытыми. В ресторанах и пабах разрешено продавать еду на вынос. Школы и детские сады остаются открытыми, однако правительство призывает родителей по возможности держать своих детей дома.

Ношение маски FFP2 является обязательным условием во всех общественных закрытых помещениях, а также на рабочем месте, где все еще действует правило 3G. Это также означает, что сотрудники должны предоставить доказательства того, что они были вакцинированы, вылечились от COVID-19 или получили отрицательный результат.

Ранее министр внутренних дел Австрии Карл Нехаммер (ÖVP) заявил, что австрийское население в настоящий момент придерживается гораздо более агрессивного тона. Он сослался на крупную демонстрацию 20 ноября, в которой приняли участие от 40 000 до 100 000 человек, протестовавших против изоляции и обязательной вакцинации.

По словам Нехаммера, среди протестующих находились «обеспокоенные граждане, правые экстремисты, неонацисты, а также группы хулиганов». Массовым нападениям подверглись операторы и журналисты.