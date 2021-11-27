Нью-Дели, 27 ноября 2021, 09:22 — REGNUM Решение возобновить регулярное международное авиасообщение с 15 декабря приняли индийские власти, 26 ноября сообщило издание The Economic Times со ссылкой на Главное управление гражданской авиации Индии.
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В заявлении ведомства отмечается, что для стран с наиболее сложной ситуацией с коронавирусом пассажиропоток будет сокращен до 50% от обычного уровня.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября Ассоциация туроператоров России (АТОР) распространила информацию о том, что с 1 декабря РФ отменяет ограничения на регулярные и чартерные авиарейсы на Кубу, в Мексику и Катар.
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