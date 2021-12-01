Кито, , 12:17 — REGNUM Министерство здравоохранения Эквадора начало применение бустерных доз вакцины от COVID-19 среди лиц старше 18 лет. Об этом пишет Prensa Latina.

Флаг Эквадора (сс) Yamil Salinas Martínez

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Основное требование для доступа к третьей прививке — быть полностью привитым и получить вторую дозу вакцины как минимум шесть месяцев назад.

В целях обеспечения иммунной защиты населения от заболевания, снижения смертности и тяжелых заболеваний и на основании научных данных для бустера был выбран биологический препарат, произведенный лабораторией AstraZeneca.

Министр здравоохранения Ксимена Гарсон пояснила, что граждане старше 12 лет с иммуносупрессией будут получать дополнительную вакцину по гомологичной схеме, то есть с той же вакциной, которую получали ранее (Pfizer, Sinovac или AstraZeneca). В этом случае интервал применения дополнительной дозы также составит шесть месяцев после последней полученной дозы и при предъявлении медицинской справки специалиста, в которой должно быть указано состояние пациента.

Вакцинация будет проводиться в центрах здравоохранения и вакцинации, созданных для этой цели, для тех, кто был привит препаратами, разрешенными в Эквадоре, а также для тех, кто был привит за границей.

Гарсон настаивает на том, что лучший способ повысить иммунный ответ на вирус — это вакцинация, а также правильное использование масок, мытье рук и физическое дистанцирование, чтобы избежать заражения.