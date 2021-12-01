Стокгольм, , 00:42 — REGNUM Два новых случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон» зарегистрировали на территории Стокгольмского региона Швеции, 30 ноября сообщило на своем сайте региональное управление здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

Речь идет о двух жителях страны, которые недавно вернулись из путешествия по Южной Африке. Первый факт заражения указанным вариантом SARS-CoV-2 в Швеции был зафиксирован 29 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 ноября директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что носители штамма «Омикрон» выявлены на территории уже 20 стран. Он отметил, что в Соединенных Штатах пока не обнаружено этой разновидности коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В США не выявлено случаев заражения штаммом коронавируса «Омикрон»