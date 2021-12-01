Тегеран, , 07:52 — REGNUM 30 ноября министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 129 830, причем 119 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 119 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число погибших достигло 129 830», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 4253 новых случая заражения COVID-19, при этом 801 человек госпитализирован. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 5 883 470 пациентов из общего числа 6 117 445 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

В отчете подчеркивается, что 3334 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 57 679 061 иранец получил первую дозу вакцины против коронавирусной инфекции, причем 47 147 333 человека на данный момент сделали повторную прививку.