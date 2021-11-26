Брюссель, , 18:22 — REGNUM Еврокомиссия рекомендует странам Европейского союза запретить въезд на свою территорию из государств, в которых зафиксирован новый штамм коронавируса. С соответствующим заявлением выступила 26 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Урсула фон дер Ляйен Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Авиасообщение с этими странами должно быть приостановлены до тех пор, пока у нас не будет чёткого понимания угрозы, которую несёт этот вариант вируса. Возвращающиеся из этих регионов должны следовать строгим правилам карантина», — сказала она.

Фон дер Ляйен отметила, что, по оценкам специалистов, новый штамм вируса может распространиться по миру в течение нескольких месяцев.

«Сейчас важно, чтобы все мы в Европе действовали очень быстро, решительно и сплоченно», — подчеркнула глава Еврокомиссии.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что выявленный в Южной Африке новый штамм коронавируса был зафиксирован на территории Бельгии. Это стало первым случаем выявления данного варианта вируса в Европе.