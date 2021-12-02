Канберра, , 12:01 — REGNUM Парламент Южной Австралии возобновит проведение заседаний 2 декабря после временного закрытия из-за вспышки коронавируса в штате. Об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр Южной Австралии Стивен Маршалл, передает телеканал Nine News.

Коронавирус Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Глава местного правительства отметил, что разрешение на возобновление работы заксобрания дали органы здравоохранения.

2 декабря в Южной Австралии выявили 18 новых случаев заражения коронавирусом, однако Маршалл отметил, что, несмотря на опасения по поводу нового варианта «Омикрон», этого следовало ожидать после повторного открытия границ.

«Я абсолютно уверен, что мы готовы к встречи с ковидом … Теперь, когда коронавирус находится на территории [Южной Австралии], вакцинация людей становится важнее, чем когда-либо прежде», — заявил Маршалл.

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