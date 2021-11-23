Иерусалим, , 17:19 — REGNUM Повышение коэффициента заражений коронавирусом в Израиле вызывает настоящую тревогу, сказал координатор борьбы с коронавирусом профессор Салман Зарка в интервью Ynet 23 ноября.

Вакцинация PublicDomainPictures

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Коэффициент заражений показывает, скольких человек может заразить один носитель вируса. Утром 23 ноября этот показатель составлял 1,3. Если коэффициент меньше 1 (как было до недавнего времени, к примеру, еще 19 ноября коэффициент был 0,71%), то один носитель заразит меньше одного человека, если больше 1 — то больше одного человека, то есть чем ниже коэффициент, тем медленнее тем распространения вируса. Рост коэффициента в Израиле говорит об увеличении, а не о снижении общего числа зараженных. При этом за последние семь дней число новых выявленных заражений поднялось на 14,5% по сравнению с предшествующей неделей.

«Мы крайне обеспокоены растущим коэффициентом заражений, — сказал координатор. — Пока что трудно говорить о вспышке. Мы уже не раз подчеркивали, что нынешняя волна коронавируса — это эпидемия среди непривитых. Растет количество заражений среди детей, однако этот процесс начался не в последние дни, а раньше».

В случае необходимости ограничения в стране ужесточат, отметил Зарка.

По данным минздрава, на 23 ноября в стране с населением около 9,3 млн человек минимум одну дозу вакцины получили 6 267 456 жителей, ревакцинированы третьей дозой 4 052 354 человека.