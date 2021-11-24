Вашингтон, , 21:18 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения для смягчения последствий пандемии призывает вакцинированных людей носить маски и соблюдать дистанцирование, поскольку в Европе в преддверии сезона отпусков наблюдается всплеск заболеваемости. Об этом 24 ноября сообщает CNBC.

Флаг ВОЗ

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Отмечается, что некоторые страны перестали соблюдать меры предосторожности из-за ложного чувства безопасности, считая, что пандемия закончилась, и вакцинированные полностью защищены от COVID, сказал генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус журналистам 24 ноября в Женеве.

Он отметил, что вакцинированные все еще могут заразиться и распространить вирус, и тогда ситуация вернется к уровню до пандемии.

«Даже если вы привиты, продолжайте соблюдать меры предосторожности, чтобы не заразиться и не заразить тех, кто может умереть», — сказал Тедрос.

Напомним, что ВОЗ ожидает увеличения числа смертельных исходов заражения коронавирусом в Европе. По мнению сотрудников ВОЗ, к марту 2022 года общее число смертей от коронавируса в Европе может преодолеть отметку в 2,2 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом ряде стран Европы вакцинировано от коронавируса не менее 70% взрослого населения, а в некоторых доля привитых граждан превышает 80%.