Нью-Йорк, США, , 06:39 — REGNUM Международные поездки и экономическое взаимодействие между странами не должны опять прекращаться из-за нового штамма коронвируса «Омикрон». Об этом говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, распространенном 29 ноября его пресс-службой.

Антониу Гутерреш Un.org

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По его мнению, вместо таких шагов государствам следует усилить меры по контролю за распространением инфекции, в том числе и через введение дополнительного тестирования среди путешественников. Генсек отметил, что ЮАР не может быть наказана блокадой за обнаружение штамма «Омикрон».

Гутерреш полагает, что мутации коронавируса происходят из-за низкого уровня вакцинации. Вместе с тем он добавил, что страны Африки не виноваты в том, что не имеют доступа к достаточному количеству препаратов для прививок.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 ноября Антониу Гутерреш назвал «позором» для мира отсутствие достаточного количества доз вакцин от COVID-19 в африканских государствах, где от этого заболевания полностью привилось только 10% населения.

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