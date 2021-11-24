Исламабад, , 07:57 — REGNUM В Пакистане за прошедшие сутки выявили 350 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пакистанский командный и оперативный центр.

Пакистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в республике достигло 1 282 860. При этом более двух третей всех случаев приходятся на провинции Синдх и Пенджаб, которые являются наиболее пострадавшими в Пакистане от пандемии.

Также за минувшие сутки на пакистанской территории умерли девять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Пакистане жертвами осложнений COVID-19 стали 28 677 человек. Отмечается, что вакцинацию против коронавирусной инфекции прошли более 49 млн жителей Пакистана.