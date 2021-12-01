Вашингтон, , 22:43 — REGNUM Соединенные Штаты зафиксировали первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» в Калифорнии, сообщает 1 декабря Reuters.

Коронавирус в США The National Guard

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Новый штамм коронавируса обнаружен у путешественника, который вернулся из Южной Африки и был полностью вакцинирован.

Представители здравоохранения заявили, что новый штамм, впервые выявленный в Южной Африке и о котором было объявлено 25 ноября, скорее всего попал в США, когда десяток других стран также обнаружили его.

Напомним, ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веранобъявил, что в стране выявлено восемь «возможных» носителей штамма «Омикрон».