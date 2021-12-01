Ереван, , 14:50 — REGNUM В Армении за последние сутки медики провели 7279 исследований на коронавирус, из которых 502 дали положительный результат. Об этом 1 декабря сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Коронавирус Permkrai.ru

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Всего в стране выявили 339 020 носителей коронавируса. Из них 317 765 справились с инфекцией, в том числе 590 — за последние сутки.

Под наблюдением врачей находятся 12 198 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция». Смерть в республике зарегистрировали у 9057 пациентов с COVID-19, из которых 44 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 6462 теста на коронавирус 398 были с положительным результатом. 977 человек медики за сутки признали выздоровевшими, умерли 38 пациента с COVID-19.