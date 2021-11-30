Канберра, , 08:19 — REGNUM После двух недельной паузы, которая вызвана обнаружением штамма коронавируса «Омикрон», 15 декабря будут открыты границы Австралии для владельцев австралийских виз, иностранных студентов и квалифицированных трудовых мигрантов. Об этом 30 ноября заявил на брифинге австралийский премьер-министр Скотт Моррисон.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как указал глава правительства страны, границы Австралии будут открыты после «небольшой паузы, сделанной из осторожности» на фоне появления штамма «Омикрон».

"Это не повод отступать, это повод для кратковременной паузы. Последние исследования показывают, что вариант «омикрон» — умеренно (агрессивный) штамм, и <…> если эти данные подтвердятся, то мы сможем продолжать продвигаться вперед», — сказал Моррисон.

При этом он добавил, что такое решение будет принято австралийскими властями после того, как будет понятно, что распространению новой разновидности коронавируса можно контролировать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Индонезии продлило действие ограничений по коронавирусу на островах Ява и Бали с 30 ноября по 13 декабря 2021 года.