Сеул, , 04:26 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 3901 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Медики в защитных костюмах. Южная Корея Busan.go.kr

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Из них 3882 случая связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли из-за границы. Отмечается, что в республике зафиксировано небольшое снижение заболеваемости после достижения рекордного показателя. Тем не менее число пациентов с COVID-19 в критическом состоянии продолжает расти. В частности, в настоящее время в Республике Корея числится 617 таких пациентов, что является рекордным с начала пандемии показателем.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 432 901. Также за минувшие сутки в стране умерли 39 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 скончались 3440 пациентов.