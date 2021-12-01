Рига, , 18:33 — REGNUM Латвийское правительство совершает непростительные ошибки в коммуникации с людьми по вопросу вакцинации, особенно наглядно это проявилось в вопросе вакцинации детей. Об этом сообщила страница партии «Русский союз Латвии» в социальной сети Facebook.

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Решение о вакцинации детей с 5 лет в партии считают ошибочным и наиболее критичным в глазах общественности, особенно на фоне тотального недоверия людей как к самому правительству, так и к вакцинации.

«Идея правительства о массовой вакцинации детей — это факел в пороховую бочку», — говорится в заявлении партии.

Аргументируя свое мнение, «Русский союз Латвии» отметил: «В вакцинации детей нет никакого практического смысла. О какой массовой вакцинации может идти речь, когда мы говорим о возрастной группе, для которой вирус практически не представляет опасности? Это не просто бессмысленно, это похоже на намеренное подливание масла в огонь, который только начал немного угасать».

По мнению представителей партии, родителям в Латвии должна быть предоставлена возможность самим решать, считают ли они вакцинацию своих несовершеннолетних детей необходимым шагом.

Ранее министр здравоохранения страны Даниэль Павлютс сообщил, что вакцинация детей в возрасте от 5 до 11 летначнется в Латвии в конце декабря,сразу после соответствующего решения Европейского агентства по лекарственным средствам.