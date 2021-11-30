Варшава, , 15:15 — REGNUM Польская газета Dziennik Gazeta Prawna получила доступ к отчету министерства здравоохранения Польши, в котором проанализирована смертность в стране от COVID-19. Согласно этому отчету, смертей от COVID-19 в Польше было больше на 32 тысячи.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Причиной такого расхождения, по мнению авторов отчета, могла быть большая нагрузка на врачей, для которых в ходе пандемии статистика не была приоритетной. Поэтому часть смертей не была зарегистрирована как вызванная COVID-19.

Журналисты издания напоминают, что уже в первом докладе за февраль 2021 года министерство здравоохранения страны сообщило, что 43% избыточных смертей были вызваны COVID-19, еще 27% — это смертность среди инфицированных иными вирусами. В свою очередь, 30% избыточных смертей была зафиксирована среди неинфицированных людей.

Ранее в Евростате отмечали, что Польша оказалась на втором месте в ЕС по так называемым избыточным смертям по сравнению со средним показателем предыдущих лет.