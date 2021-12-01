Триест, Италия, , 21:52 — REGNUM Проверки на коронавирус нужно проводить не только в аэропортах Италии, но и на других пограничных пунктах, заявил в среду, 1 декабря, министр здравоохранения Роберто Сперанца.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

В ближайшее время выборочные проверки будут проводиться на границе с Австрией и Словенией.

В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Италии лучше, чем в ряде стран, с которыми она граничит, пояснил Сперанца.

По данным на 1 декабря, в Италии умерли 133 931 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 103 (днем ранее — на 89). Число умерших превысило 100 впервые с июня 2021 года. Число подтвержденных носителей выросло на 15 085 (днем ранее — на 12 764). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 5 043 620 — более 8% населения страны. В настоящее время заражены 199 783 человек (на 5513 больше, чем днем ранее). Две прививки от коронавируса сделали более 45 миллионов человек (более 75% населения страны).

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. В августе — сентябре 2021 года в Италии вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела или сдавших тест с отрицательным результатом). С 15 октября 2021 года те, у кого такого документа нет, не могут ходить и на работу. Не сделавшие прививку от коронавируса должны оплачивать тесты самостоятельно. С 6 декабря 2021 года будут введены так называемые «супер-сертификаты» — для вакцинированных или переболевших. Они сохранят все прежние возможности, а те, кто регулярно сдает тесты, части возможностей лишатся (в том числе права посещать рестораны, дискотеки, публичные церемонии).