Варшава, , 14:13 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 23 ноября опубликовало на странице в соцсети Twitter новые данные о числе выявленных случаев заражения коронавирусом за последние сутки в стране.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»

Так, за последние 24 часа в Польше выявили 19 936 новых случаев заражения коронавирусом. При этом, за последние сутки в стране с диагнозом COVID-19 умерли 398 человек, у 359-ти из которых были сопутствующие хронические заболевания.

С начала пандемии в Польше подтверждено в общей сложности 3 377 698 случаев заражения коронавирусом, количество умерших с диагнозом COVID-19 достигло 81 228. В больницах по состоянию на 22 ноября находятся 18 765 пациентов с COVID-19. Из них 1 579 пациентов подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска объявил, что республика находится на пороге четвертой волны пандемии коронавируса. Пик заболеваемости ожидают на конец ноября — начало декабря текущего года.