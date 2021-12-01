Сидней, Австралия, , 07:50 — REGNUM В австралийском штате Новый Южный Уэльс в связи с угрозой распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» значительно увеличили штрафы за нарушение санитарных норм и требований. Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Штраф Pixabay.com

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Так размер штрафа за отказ от тестирования или нарушение правил карантина с 1 декабря вырос в пять раз — с одной тысячи австралийских долларов ($712) до пяти тысяч австралийских долларов ($3,56 тыс.). Штраф для организаций и предприятий, уличённых в нарушении санитарных требований, увеличился в два раза, составив 10 тысяч австралийских долларов ($7,1 тыс.).

По словам премьер-министра штата Доминика Перротта, «это необходимая мера предосторожности», защищающая сообщество на фоне распространения в мире штамма «Омикрон».

Напомним, что в штате Новый Южный Уэльс на настоящее время выявлено шесть случаев инфицирования штаммом «Омикрон». Ими оказались заражены полностью вакцинированные граждане, которые прибыли в Австралию из Намибии и ЮАР. Все они сразу были изолированы, у них отмечается очень лёгкая форма течения болезни.

Как сообщало ИА REGNUM, иностранным гражданам потребуется пройти ПЦР-тестирование и отправиться на самоизоляцию в Новом Южном Уэльсе и Виктории в соответствии с ужесточёнными мерами правительств штатов Австралии в связи с распространением нового штамма коронавируса «Омикрон».

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