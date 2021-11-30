Токио, , 06:16 — REGNUM Японская корпорация Shionogi Pharmaceutical намерена создать вакцину против штамма «Омикрон» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает газета Yomiuri.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По ее данным, эксперты компании уже начали подготовку к производству ряда белков, которые станут основой для вакцины. При этом пока сведений о сроках разработки препарата пока не поступало. Отмечается, что Shionogi Pharmaceutical намерена создать свою вакцину, способную противостоять коронавирусу без привязки к какой-либо отдельной разновидности.

Предполагается, что препарат может выйти на рынок уже к концу текущего финансового годя в Японии — к 31 марта 2022 года. Пока Япония использует зарубежные вакцины от COVID-19 — от американских компаний Pfizer и Moderna, а также британскую AstraZeneca.