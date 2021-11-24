Сеул, , 10:45 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём примет участие в 13-м саммите Азия-Европа (АСЕМ), который пройдёт 25−26 ноября в формате видеоконференции. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей канцелярии премьер-министра.

Премьер-министр Южной Кореи Ким Бу Гём (сс) 염태희

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты – все новости»

По их словам, Ким Бу Гём познакомит участников саммита с мерами борьбы с пандемией коронавируса и ситуацией на Корейском полуострове.

Известно, что в саммите примут участие не только главы государств и правительств азиатских и европейских стран, но и руководители Европейского союза и Секретариата АСЕАН.

Выступление Ким Бу Гёма запланировано на второй день саммита, когда будут обсуждаться вопросы социально-экономического восстановления после пандемии.

Первоначально саммит АСЕМ, который проводится раз в два года, планировалось провести в 2020 году в Пномпене, однако мероприятие было отложено из-за пандемии коронавируса.