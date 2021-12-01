Аккра, , 15:51 — REGNUM На территории Ганы выявили первого заразившегося штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом 1 декабря сообщает местное издание Citi Newsroom со ссылкой на службу здравоохранения страны.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Уточняется, что новая разновидность вируса была обнаружена у нигерийца, который прибыл в международный аэропорт Котока. При этом отмечается, что передача штамма «Омикрон» среди населения страны пока не зафиксирована.

«Штамм «Омикрон» был обнаружен в аэропорту Котока. Хорошо то, что в ходе проведенного на данный момент тестирования … мы не выявили ни одного штамма «Омикрон» в сообществе Ганы», — заявил гендиректор службы здравоохранения Ганы Патрик Кума-Абоаге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в коммуне Эйгарден в Норвегии были выявлены первые два случая заражения штаммом коронавируса «Омикрон».