Женева, Швейцария, , 09:44 — REGNUM Вирус SARS-CoV-2 распространяют в основном непривитые люди, полагают в Европейском бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщает 25 ноября РИА Новости.

Флаг Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) US Mission Geneva

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«Непривитые люди являются основным распространителем вируса», — заявили в ВОЗ.

В организации призвали всех имеющих право на вакцинацию обязательно пройти её полный цикл. Особенно это важно для приоритетных групп — людей старше 60 лет и тех, чей иммунитет ослаблен, подчеркнули в бюро.

Представитель ВОЗ отметил, что эффективность многих профилактических мер подтверждается исследованиями. Так, максимальную защиту от заражения коронавирусом обеспечивает совместное применение санитарных мер — ношения масок, гигиены рук и дыхательных путей, дистанцирование, проветривание помещений и других.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ВОЗ привитых от COVID-19 людей предостерегли от ложного ощущения безопасности. Вакцинированные всё еще могут заразиться и распространять вирус, заявил генеральный директор ВОЗТедрос Гебрейесус.

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