Брюссель, , 11:32 — REGNUM Еврокомиссия выступит за временное прекращение перелётов между Европейским Союзом и южной частью Африки, где обнаружили новый штамм коронавируса B.1.1.529. Об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter.

Урсула фон дер Ляйен Bmvg.de

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«Европейская комиссия предложит в тесной координации со странами союза активировать механизм экстренной приостановки полетов из региона юга Африки в связи с появлением там опасного варианта B.1.1.529, вызывающего опасения», — сообщила председатель ЕК.

Как сообщало ИА REGNUM, штамм коронавируса с большим числом мутаций ранее выявили в Ботсване и ЮАР. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созвала 26 ноября чрезвычайную встречу для обсуждения этой ситуации.

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