Нью-Йорк, США, , 03:16 — REGNUM На торгах Нью-Йоркской товарной биржи 26 ноября произошло резкое снижение стоимости фьючерсов на нефть марки WTI, вызванное новостями о выявлении в Африке нового штамма коронавируса В.1.1.529 «Омикрон».

Цены на нефть Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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К концу дня фьючерсы на нефть WTI подешевели на $10,22 (13,04%), до уровня $68,17 за баррель.

По мнению многих экспертов, из-за новой угрозы и связанных с ней ограничений, в мире может значительно снизиться потребление энергии, число международных поездок и спрос на нефтепродукты.

Как сообщало ИА REGNUM, Бразилия из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса «Омикрон» решила приостановить авиасообщение с шестью странами Африки.

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