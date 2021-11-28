Берн, , 05:14 — REGNUM Вопрос о введении ковид-сертификатов вынесен на референдум в Швейцарии. Об этом 27 ноября сообщает BBC.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Граждане проголосуют «за» или «против» принятия поправок к закону о борьбе с пандемией коронавирусной инфекции. В соответствии с данными поправками в стране с 13 сентября действует санитарно-пропускной режим с QR-кодами для посещения точек общепита, массовых и культурных мероприятий, спортзалов и прочих общественных мест.

Инициаторами референдума стали три гражданских комитета и движения, возникших во время пандемии и не имеющих партийной принадлежности. В законодательстве, вступившем в силу в марте, и дающем властям право на введение ковид-пропусков, инициаторы референдума увидели покушение на индивидуальные свободы и косвенное принуждение к вакцинации.

Противники ввода ковид-пропусков провели серию акций протеста в ряде городов страны и вызвали большой общественный резонанс. Референдум назначен на 28 ноября. Швейцария станет первой страной в мире, в которой вопрос о ковид-паспортах будет решаться путём голосования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Швейцарии одобрили бустерные прививки от COVID-19 для лиц от 16 лет.

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