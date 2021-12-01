Тирасполь, , 10:15 — REGNUM В ходе 1443 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 294 случая заражения коронавирусом. Об этом 1 декабря сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 77 839 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 72 638 человек, в том числе за последние сутки — 292.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1793 случая смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали семь таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 372 исследования на SARS-CoV-2 и выявили 153 случая заражения коронавирусом. За сутки скончались семь пациентов с COVID-19.