Бухарест, , 18:39 — REGNUM Официальный Бухарест не намерен вводить всеобщую обязательную вакцинацию против коронавируса на румынской территории, поскольку для подобных жестких мер нет объективных предпосылок. Об этом 1 декабря заявил министр здравоохранения Румынии Александру Рафила, передает бухарестская газета Jurnalul.

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Министр подчеркнул, что в целом ситуация с распространением заболевания не является критической, и государство располагает необходимыми средствами для борьбы с пандемией.

Таким образом, Рафила обозначил позицию властей Румынии относительно призыва главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен к проведению тотальной вакцинации жителей ЕС:

«Лично я был бы сдержаннее: вакцинация — дело добровольное, мы не можем заставить румын сделать прививку без их желания».

Напомним, по состоянию на 1 декабря, число граждан Румынии, заразившихся COVID-19, составило 1,78 млн. Из них скончались 56 529 пациентов.

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