Париж, , 12:30 — REGNUM Первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» в столичном французском регионе подтвердили власти страны. Об этом 2 декабря сообщает газета Le Parisien.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: новый штамм «Омикрон» захватывает планету, что дальше?»

Отмечается, что региональное агентство здравоохранения подтвердило данные о заражении «Омикроном».

При этом уточняется, новая разновидность SARS-CoV-2 была обнаружена у человека, который прибыл во Францию 25 ноября из Нигерии и добавляется, что в настоящее время все находившиеся с ним в контакте люди отправлены на карантин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство здравоохранения Франции зафиксировало новый рост числа пациентов, госпитализированных из-за коронавирусной инфекции.