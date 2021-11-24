Подгорица, , 18:27 — REGNUM В Черногории первой дозой вакцины против коронавируса было вакцинировано 59,3 процента взрослого населения и повторно вакцинировано 55,2 процента.

Вакцина Business.ua

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Первую дозу вакцины получили 271 131 человек или 43,7 процента, а вторую — 252 558 человек или 40,7 процента от общей численности населения.

В Черногории 525 человек получили первую дозу вакцины за последние 24 часа, а 410 человек прошли ревакцинацию.

Третью дозу получили 39 425 человек, а за последние 24 часа — 1100 человек.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.