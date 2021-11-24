Афины , , 17:45 — REGNUM Меры для непривитых, осуществляемые с 22 ноября в Греции, направлены на защиту этих людей, «а не на какую-то форму мести». Плюс это косвенное средство давления на большее число людей, чтобы они сделали прививку, заявил представитель правительства Греции Янис Эконому в интервью радио ERT 24 ноября.

Янис Эконому (сс)Mariagiannakopoulou1994

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«Уже в прошлом месяце у нас было 500 000 назначений на первую прививку, что очень важно, в то время как назначения на повторную прививку вакцины также идут очень хорошо», — добавил он.

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Эконому сказал, что правительство с сентября 2021 года придерживается сбалансированной стратегии, при которой экономика и образование полностью функционируют, а общество открыто. Одновременно ведется борьба на фронте здравоохранения за увеличение охвата вакцинацией и поддержку национальной системы здравоохранения.

Он повторил, что в настоящее время, по мере приближения каникул, самое важное — сделать все возможное, чтобы рынок оставался открытым. «Экономика не собирается останавливаться. Мы не собираемся возвращаться к ограниченной жизни», — сказал он.